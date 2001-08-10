Сахалинэнерго перенесет две высоковольтные ЛЭП в Поронайском районе под землю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступило к работам по реконструкции двух линий электропередачи напряжением 35 кВ в Поронайском районе. В связи с высоким уровнем гололёдообразования на ЛЭП, для повышения надежности электроснабжения линии переведут в кабельное исполнение, то есть уберут под землю. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-317, соединяющая подстанции «Поронайская» и «Леонидово», обеспечивает электроснабжение сел Леонидово, Забайкалец, Малиновка, Матросово. ЛЭП-35 кВ Т-320 «Леонидово - Тихменево» питает село Тихменево, а также играет важную роль в резервировании объектов от высоковольтной подстанции «Поронайская».

Данные линии электропередачи были построены около 40 лет назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы линии не обеспечивают достаточный уровень надежности из-за высоких рисков гололёдообразования и сложных условий прохождения трассы ЛЭП.

«Строительство кабельных линий напряжением 35 киловольт на Сахалине совсем недавно было новшеством, а сейчас становится нормой. Новые технологии привели к тому, что стоимость прокладки кабельных ЛЭП почти сравнялась со строительством воздушных линий. Кроме того, эксплуатационные расходы на содержание подземных ЛЭП значительно ниже», - отметил директор филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Роман Плотников.

Планируется, что реконструкция линий завершится в 2024 году. Участки воздушных ЛЭП будут демонтированы.

К реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.