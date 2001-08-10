Строительство сетей инженерной инфраструктуры ЖК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области регулярно проверяют ход работ по инженерно-техническому обеспечению жилой застройки микрорайона. Инженерные сети к жилому кварталу возводятся с использованием инфраструктурных облигаций через механизм концессии ДОМ.РФ. С помощью этого инструмента строятся объекты электро- и теплоснабжения. А создание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется по концессии "Росводоканала", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Так, на территории застройки "Уюн" ведется строительство необходимых сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 7 км. Жилищный комплекс будет снабжать блочно-модульная водопроводно-насосная станция (ВНС) "Маяк". Протяженность напорных водопроводов от станции до земельного участка Уюн составит 1,2 км. Кроме того, на территории комплекса будут установлены три блочно-модульных ВНС производительностью 3,500, 2500, 1500 м3/сут, два подземных резервуара чистой воды общей производительностью свыше 1,5 тыс. куб. метра, два подземных пожарных резервуара объемом 1 тыс. куб. метров каждый и два резервуара по 800 куб.метра. Для увеличения производительности водозабора и обеспечения качественного водоснабжения планируется произвести бурение 10 новых скважин на водозаборе "Луговое".

Также в рамках строительства предусмотрено обустройство канализационного коллектора от границ земельного участка Уюн до перекрестка улиц Украинской и Карьерной протяженностью 0,8 км. Для подключения новых абонентов будут реконструированы участки существующих канализационных коллекторов с увеличением их диаметра общей протяженностью более 2,5 км по проспекту Мира до переулка Кислородного, по улице. Карьерной до Крайней, от Украинской до. Саранской.

Реализация мероприятий по обеспечению подключения микрорайона к централизованным системам водоснабжения и водоотведения будет осуществляться в несколько этапов по мере строительства объектов жилого фонда с 2022 по 2029 годы. Общая стоимость составит более 770 млн. рублей.

Кроме того, инженерная инфраструктура жилищного комплекса предусматривает строительство двух повысительных насосных станций мощностью 751 и 495 куб.м./час, а также магистральных и разводящих тепловых сетей общей протяжённостью почти 5 километров.

- Наша задача обеспечить микрорайон сетями тепло-, водоснабжения и водоотведения, необходимыми для дальнейшего комфортного проживания. Комплекс мероприятий по проектированию, созданию, а также эксплуатации объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО "Инфрастуктурные решения - 2", Южно-Сахалинском и Сахалинской область. Общая стоимость всех работ составит 1,7 млрд. рублей, - отметила заместитель министра ЖКХ Ольга Гапова.

Не так давно с ходом строительства жилого комплекса "Уюн парк" ознакомился заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Отметим, жилой комплекс "Уюн парк" входит в мастер-план Южно-Сахалинской агломерации, проект развития которой в начале этого года был представлен президенту России Владимиру Путину.