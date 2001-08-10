В Южно-Сахалинске стартовало голосование на лучшее название детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей областного центра приглашают принять участие в голосовании на лучшее название дошкольного учреждения образования, открытие которого запланировано в новом жилом комплексе "Горизонт" в южной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Из предложенных южносахалинцами вариантов конкурсная комиссия отобрала пять названий: "Золушка", "Умка", "Алые паруса", "Мозаика", "Остров сокровищ".

Отдать свой голос за понравившееся название можно на официальном сайте администрации города с сегодняшнего дня по 11 июля.