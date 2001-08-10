В Южно-Сахалинске сегодня будут латать участок улицы Крюкова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 4 июля, запланирован ямочный ремонт на ул. Крюкова вблизи пересечения с пр. Победы. При благоприятных погодных условиях работы будут вестись без перекрытия движения по полосам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, закрыт для движения участок ул. Тихоокеанской по обеим полосам южнее дома №4. Здесь проводятся работы на теплосети. Объезд ремонтируемого участка возможен по Компроспекту, пр. Зацаринного или ул. Поповича. Ограничения продлятся до 17.00 5 июля.

До 6 июля на ремонт закрыт участок ул. Крайней от пр. Мира до перекрестка с ул. Физкультурной.

Продолжается ремонт ул. Пуркаева на участке от пересечения с ул. Ленина до ул. Железнодорожной, где в юго-восточной части кольцевого движения ведется устройство бордюров.

Закрыта для движения одна полоса по восточной стороне ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничения продлятся ориентировочно до 6 июля с последующим переходом на другой участок. Здесь ведется реконструкция сетей водоотведения.

Также до 15 июля действуют ограничения движения на внутриквартальном проезде в районе здания по пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл"). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной, движение закрыто на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной. Работы продлятся до 20 июля.

Открыт проезд на ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной проводится ремонт основания моста. Действует временное ограничение в виде сужения проезда.

Также продолжается ремонт пр. Победы: для движения перекрыты две полосы движения с запада на восток в районе дома №19. Проезд возможен по встречному направлению. Движение с востока на запад также организовано в одну полосу.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Объезд возможен по ул. Украинской. Движение общественного транспорта скорректировано: городской маршрут №34 не заезжает на ул. Карьерную, а двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, а затем до разворотной площадки выше Дорожной больницы (Украинская, 10) и обратно. Работы связаны с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону, ограничения продлятся до середины августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по ремонту указанной автомобильной дороги с восстановлением изношенного асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. Принимая во внимание погодные условия, высокую интенсивность движения автомобильного транспорта и состояние дорожного полотна, работы ведутся при отсутствии осадков ускоренными темпами, в том числе и в дневное время. Ожидаемое завершение работ - 20 июля.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.