Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На каждого из вас возложена важная и ответственная миссия - обеспечение порядка на дорогах, предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Ежедневное исполнение служебных обязанностей требует от вас высокого профессионализма, мужества, самоотдачи и выдержки, умения оперативно и грамотно действовать в самых разных ситуациях. И, безусловно, ваш самоотверженный труд имеет важное значение для стабильного развития Южно-Сахалинска.

Администрация города уделяет особое внимание повышению комфортности и безопасности дорожного движения в областном центре. На решение этих задач направлены мероприятия транспортной реформы, которые реализуются совместно с ГИБДД по Сахалинской области. Огромный объем работ ежегодно выполняется в рамках ремонта улично-дорожной сети.

Благодарю Вас за преданность делу! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем!