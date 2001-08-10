В Южно-Сахалинске состоялось заседание Советов по противодействию коррупции совместно с Благовещенском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска впервые совместно с представителями руководящего состава города Благовещенска провели по видеоконференцсвязи заседание Советов по противодействию коррупции.
Мероприятие состоялось в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между муниципалитетами.
В ходе заседания участники заслушали доклады об исполнении профилактических антикоррупционных мероприятий департаментами администраций и подведомственными учреждениями в 2022 году.
Так, МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» отчитались о проделанной работе в сфере противодействия коррупции, МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» рассказали о профилактических антикоррупционных мероприятиях при предоставлении муниципальных услуг (в том числе в электронной форме, с участием МФЦ, взаимодействие с РСМЭВ, регистрация в ЕСИА).
Напомним, одно из ключевых направлений профилактических антикоррупционных мероприятий — перевод предоставления муниципальных услуг в электронную форму, что исключает непосредственное взаимодействие граждан и чиновника.
Докладчик от департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка также осветил этот вопрос и проинформировал о работе подведомственного предприятия в части принятия мер по противодействию коррупции и об исполнении договоров на размещение нестационарных торговых объектов за 2022 год.
Начальник отдела по делам молодежи администрации города Благовещенска Александр Екжанов представил доклад о формировании антикоррупционного сознания и культуры в молодежной среде Благовещенска. Исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» Виталий Бутузов — о соблюдении в ведомстве требований законодательства РФ о противодействии коррупции.
Как отметил управляющий делами администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов, все члены Совета положительно оценили такой расширенный формат проведения заседаний.
- Для нас был интересен опыт Благовещенска с точки зрения работы с молодежью в этом направлении. В свою очередь коллеги оценили наш подход глубокого рассмотрения более широкого спектра вопросов, связанных с коррупционным рисками. Поэтому мы продолжим такое взаимодействие, - подчеркнул он.
По итогам заседания все отчеты с учетом замечаний и предложений приняты комиссией к сведению.
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