В Южно-Сахалинске продолжается работа по поддержке семей, оказавшихся в трудной ситуации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация проекта «Борьба с бедностью», в рамках которого ведется работа с горожанами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Городские власти адресно взаимодействуют с каждой семьей.
Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова и руководители профильных департаментов провели очередную встречу с жительницей Южно-Сахалинска Луизой Инажаевой, которая воспитывает двоих детей. Старший сын в возрасте 3,5 года нуждается в медицинской помощи. Младшей дочери через месяц исполнится 2 года. Женщина в данный момент не работает.
По поручению Елены Федоровой специалисты ведут индивидуальную работу с семьей. Ей предоставлено жилье, но от женщины поступили жалобы на отсутствие ремонта — на встрече уточнили, он будет выполнен в необходимом объеме. Муниципалитет и региональный Минздрав также оказывают содействие в решении вопросов прохождения медицинского обследования сына горожанки. Представители службы занятости готовы оказать содействие в трудоустройстве.
- Мы на постоянной основе ведем работу по оказанию помощи горожанам в решении их социально-бытовых вопросов, а также оказываем необходимое консультативное сопровождение. Работаем адресно, никто не остается в стороне. Есть немало положительных примеров, когда администрация и все ее структурные подразделения, используя комплексный подход, помогают решить вопросы семей в экстренном порядке, - комментирует вице-мэр Елена Федорова.
Напомним, южносахалинцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную помощь от муниципалитета в рамках проекта «Борьба с бедностью», инициированного губернатором Сахалинской области. Это оказание содействия в трудоустройстве, получении новой специальности, решении социально-бытовых и медицинских вопросов и др. Исполнение мероприятий на территории городского округа курирует мэр Сергей Надсадин.
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