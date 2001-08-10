В Южно-Сахалинске продолжают благоустраивать общественные пространства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты подрядной организации сейчас приводят в порядок участок на юго-западной стороне перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева площадью почти 4730 квадратных метров. До августа здесь заасфальтируют проезд, сделают тротуары и газонное покрытие, смонтируют наружное освещение и выполнят другие работы.
- В границах участка благоустройства полностью заменят наружные инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Специалисты подрядной организации обустроят асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, парковочную зону, установят наружные опоры освещения, проведут озеленение территории, в том числе высадят деревья и кустарники, - рассказала ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Светлана Мантицкая.
Техники и рабочих на объекте достаточно. Все строительные материалы закуплены, работы подрядчик планирует завершить в намеченные сроки, если не помешают погодные условия.
- Работы будут произведены поэтапно, так как часть сетей пересекаются. Сейчас идет перекладка водопроводных сетей, предстоит переложить сети теплотрассы и канализации. Затем начнется благоустройство территории с озеленением, - комментирует производитель работ Сергей Дударев.
Напомним, благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города при поддержке правительства Сахалинской области.
С каждым годом в Южно-Сахалинске появляется все больше скверов. Вопросы качества благоустройства общественных пространств мэр города Сергей Надсадин держит на личном контроле. В прошлом году новый облик получил сквер Авиаторов - объект, реализованный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по инициативе сотрудников УМВД, участников боевых действий и ветеранов правопорядка появился тематический сквер возле бывшей школы милиции на ул Горького. Сейчас ведутся работы по благоустройству нового сквера северо-западнее пересечения Мира-Пуркаева в рамках ФКГС, проект стал победителем голосования в прошлом году.
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