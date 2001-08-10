Сергей Надсадин потребовал усилить обработку зеленых насаждений от вредителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре по поручению мэра началась интенсивная обработка деревьев, зараженных насекомыми. Задача специалистов - не допустить их распространения на другие зеленые насаждения. Сегодня сотрудники МБУ «Зеленый город» ведут распыление специальных составов на очаги поражения в скверах и на улицах Южно-Сахалинска.
К этой работе также привлечены управляющие компании областного центра. Специально для них в администрации Южно-Сахалинска провели рабочее совещание по вопросу борьбы с нашествием насекомых. Уточним, на прошлой неделе стали поступать массовые сигналы от горожан о деревьях, атакованных бабочками-боярышницами. Насекомые опасны для зеленых насаждений: отложенные бабочками личинки, превращаются в гусениц, которые поедают многие цветущие деревья и кустарники. При этом процесс размножения происходит очень быстро и требует особого внимания.
На общественных территориях, в скверах и на улицах города обработку насаждений от вредителей ведет МБУ «Зеленый город» и подрядчики с которыми заключены договоры на содержание УДС, внутриквартальных проездов, скверов. Для распыления составов на высокие деревья задействуют автовышку.
- Уход за насаждениями и их обработку инсектицидами мы ведем 3-4 раза в год, первоначально в безлиственный период, потом по мере необходимости. Сейчас наша задача - повторно обработать очаги появления вредителей. Каждый день наши специалисты проводят осмотр деревьев и кустарников на предмет заражения. Важно не допустить массового распространения вредителей, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.
На сегодняшний день в муниципальном учреждении имеется необходимый запас препаратов, опрыскивателей. В случае ухудшения ситуации есть возможность привлечь дополнительные ресурсы.
В ходе встречи с представителями УК начальник МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Ольга Высоцкая рассказала, как ведется защита зеленых насаждений от вредителей. Для сотрудников УК разработают специальную памятку с алгоритмом борьбы с насекомыми и перечнем возможных для применения на территории жилой застройки химических препаратов.
- Сейчас мы столкнулись с нестандартной ситуацией, такого нашествия боярышниц никто не помнит и наша задача - объединить усилия. Мы готовы оказать экспертную поддержку, рассказать, что и как надо делать, предоставить контакты компаний, которые помогут провести обработку высотных деревьев, - отметила Ольга Высоцкая.
Директор департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Евгений Золотов обратил внимание участников совещания, что существует федеральное законодательство и нормы Жилищного Кодекса, в соответствии с которыми УК обязаны на своих придомовых территориях проводить обследование зеленых насаждений и в случае массового скопления насекомых принимать меры для их истребления. Обязанности УК по содержанию зеленых насаждений также закреплены в договоре управления. Кроме того, на территории Южно-Сахалинска действуют правила благоустройства, которыми предусмотрена ответственность за нарушение санитарного состояния кустарников и деревьев. Уточним, содержание зеленых насаждений, в том числе борьба с вредителями, возлагается на собственников земельных участков. В случае придомовых территорий - на управляющую компанию, с которой жители МКД заключили договор.
В ходе совещания достигнута договоренность, что представители УК активно подключатся к обработке зеленых насаждений от насекомых на придомовых территориях, находящихся в их ведении. Как рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска Александр Чучков, специалисты уже на протяжении трех дней в ходе мониторинга содержания придомовых территорий следят за выполнением обработки деревьев управляющими компаниями. К этой работе привлекаются профильные эксперты Управления охраны окружающей среды и озеленения города и МБУ «Зеленый город». В адрес ряда УК, где имеются зараженные деревья, уже поступили предостережения о необходимости принятия мер срочных реагирования.
Сообщить о зараженных деревьях на придомовых территориях и бездействии УК в отношении вредителей южносахалинцы могут в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону: 300-785, доб. 1,2,3,4, 5 или в социальные сети администрации Южно-Сахалинска: https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official
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