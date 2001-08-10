Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории в районе пересечения улиц Комсомольской и Н. Смирнова запланированы работы по обустройству зоны отдыха. Для участка, расположенного ближе к улице Пограничной, уже разработан эскиз благоустройства. Также в настоящее время прорабатывается вопрос о внешнем облике северной части перекрестка.

Напомним, решение о создании сквера было принято в ходе публичных слушаний по бюджету в ноябре 2021 года. Реализация проекта начнется после завершения передачи участков от министерства обороны в муниципальную собственность.

– В активной фазе строительство улицы Смирнова в районе жилого комплекса «Авангард». Проектом предусмотрены территории общего пользования. Так, для участка, который расположен ближе к улице Пограничной, уже готовится проектно-сметная документация. Планируется, что здесь появится большой сквер с зонами тихого отдыха, малыми архитектурными формами, большим количеством зеленых насаждений, который будет радовать жителей микрорайона, – рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова.

В настоящее время территория будущих зон отдыха используется в том числе как место автомобильной стоянки. Но это исключительно временное решение. Проектом жилого комплекса «Авангард» предусмотрено строительство многоуровнего паркинга, который обеспечит жителей машиноместами.