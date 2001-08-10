В Южно-Сахалинске проходит Неделя профилактики рака легких
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О вреде курения врачи областного центра медицинской профилактики рассказали сотрудникам «Росводоканала-Сахалин». Такие встречи с трудовыми коллективами Южно-Сахалинска проходят регулярно в рамках проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография». В этот раз они объединены тематической Неделей профилактики рака легких.
- Большая часть трудоспособного населения у нас курящая, поэтому мы регулярно говорим о профилактике рака легких – одной из главных причин смертности в Сахалинской области, - рассказал врач-методист отдела корпоративных программ Центра медицинской профилактики Нурсултан Дуйсенбаев.
С инициативой о проведении профилактических мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья сотрудников, в центр обратилось руководство Росводоканала. В первую очередь коллектив интересовал материал об оказании экстренной помощи и отказу от курения.
Коллектив большой, поэтому мероприятия проходят несколько раз в неделю для групп по 10-15 человек. В образовательную программу входят: мастер-класс по оказанию первой помощи, медицинская площадка, работа с психологом. Также по желанию сотрудников программа дополняется другими блоками, в том числе, и о пагубном потреблении никотина. В настоящее время профилактическими мероприятиями по укреплению здоровья охвачено уже 310 специалистов Росводоканала.
Уточним, помимо образовательных семинаров Центр общественного здоровья с 2021 года реализует программу «Школа по отказу от курения». Она внедрена на 7 предприятиях Южно-Сахалинска, сотрудники которых решили бороться с вредной привычкой. Дополнительная информация о вступлении в корпоративные программы по телефону: 8 (4242) 55-64-30.
Южносахалинцы, желающие отказаться от употребления никотиновой продукции, могут обратиться за помощью по телефонам:
- для взрослого населения: 8 (4242) 76-00-82,
- для детского населения: 8 (4242) 72-31-06.
Также в поликлиниках Южно-Сахалинска организованы кабинеты медицинской помощи по отказу от табака и никотина. Запись на прием осуществляется при обращении в медицинскую организацию.
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