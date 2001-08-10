Спортивные площадки в Южно-Сахалинске приводят в порядок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается мониторинг состояния муниципальных спортивных площадок. По поручению мэра города Сергея Надсадина специалисты регулярно осматривают спортивные объекты и приводят их в порядок в рамках текущего ремонта.
В общей сложности на балансе муниципального учреждения «Спортивный город» находится 119 объектов - универсальных и гимнастических площадок, скейт парков, спортивных полей и т.д. Они расположены, в том числе, и в отдаленных районах - Хомутово, Лиственничном, Березняках, Старорусском, Синегорске.
- Ежегодно мы проводим инвентаризацию спортивных объектов, в процессе которой выявляем дефекты, составляем план во восстановлению, в том числе на текущий год. Помимо инвентаризации мы регулярно проводим визуальный осмотр спортивных площадок, ежеквартально - функциональный осмотр спортивного оборудования. Сейчас по поручению мэра мы провели осмотр всех площадок, там, где необходимо, приступили к восстановительным работам в рамках текущего ремонта, - комментирует директор МАУ «Спортивный город» Илья Прудников.
Специалисты отмечают особую важность помощи самих жителей, которые обращаются, дают сигналы о местах, где нужно провести работы - через социальные сети, мобильную приемную, а также сервис «Сахалин.онлайн». Так эффективность приведения в порядок территорий значительно повышается.
Сегодня сотрудники побывали на территории дома по Комсомольской, 165. Здесь на содержании у муниципалитета - универсальная спортивная площадка, где в конце прошлого года по просьбе жителей установили защитную капроновую сетку, чтобы мячи не вылетали с поля.
Как отметил руководитель «Спортивного города», часть дефектов на спортивных объектах появляется вследствие актов вандализма. Администрация убедительно просит горожан беречь спортивное имущество, проводить разъяснительные беседы с детьми.
К мониторингу состояния спортивных и детских площадок в Южно-Сахалинске подключаются депутаты.
- Это очень важная работа, которой городские власти уделяют большое внимание, мы тоже держим вопросы на контроле. Общественные, спортивные объекты должны быть в порядке. 7 июля в 18 часов нами запланировано большое мероприятие в преддверии Дня семьи, любви и верности. Мы привезем на площадку по адресу: ул. Комсомольская, 165 краску и необходимый инвентарь, привлечем волонтеров и под веселую музыку постараемся здесь максимально убраться, почистить и подкрасить. Надеемся, что местные жители нас поддержат и выйдут помочь навести порядок в своем дворе, - рассказал депутат Городской Думы Южно-Сахалинска по 14-му округу Денис Раздобреев.
Напомним, работы по ремонту на спортивных площадках и других объектах находятся на контроле у мэра города Сергея Надсадина. Свои обращения жители могут оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина (https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official), а также посредством портала «СахалинОнлайн».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Сахалине завершили строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса
09:37 Сегодня Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
12:52 Сегодня Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
- 10:49 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт день бесплатной юридической помощи участникам СВО и их родственникам
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 09:04 22 Июня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
Выбор редакции
- 15:54 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит Неделя профилактики рака легких
- 12:52 Сегодня Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
- 10:25 Сегодня Сахалинка Анастасия Парохина взяла бронзу чемпионата России по вольной борьбе
- 09:37 Сегодня Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?