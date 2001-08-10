Спортивные площадки в Южно-Сахалинске приводят в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается мониторинг состояния муниципальных спортивных площадок. По поручению мэра города Сергея Надсадина специалисты регулярно осматривают спортивные объекты и приводят их в порядок в рамках текущего ремонта.

В общей сложности на балансе муниципального учреждения «Спортивный город» находится 119 объектов - универсальных и гимнастических площадок, скейт парков, спортивных полей и т.д. Они расположены, в том числе, и в отдаленных районах - Хомутово, Лиственничном, Березняках, Старорусском, Синегорске.

- Ежегодно мы проводим инвентаризацию спортивных объектов, в процессе которой выявляем дефекты, составляем план во восстановлению, в том числе на текущий год. Помимо инвентаризации мы регулярно проводим визуальный осмотр спортивных площадок, ежеквартально - функциональный осмотр спортивного оборудования. Сейчас по поручению мэра мы провели осмотр всех площадок, там, где необходимо, приступили к восстановительным работам в рамках текущего ремонта, - комментирует директор МАУ «Спортивный город» Илья Прудников.

Специалисты отмечают особую важность помощи самих жителей, которые обращаются, дают сигналы о местах, где нужно провести работы - через социальные сети, мобильную приемную, а также сервис «Сахалин.онлайн». Так эффективность приведения в порядок территорий значительно повышается.

Сегодня сотрудники побывали на территории дома по Комсомольской, 165. Здесь на содержании у муниципалитета - универсальная спортивная площадка, где в конце прошлого года по просьбе жителей установили защитную капроновую сетку, чтобы мячи не вылетали с поля.

Как отметил руководитель «Спортивного города», часть дефектов на спортивных объектах появляется вследствие актов вандализма. Администрация убедительно просит горожан беречь спортивное имущество, проводить разъяснительные беседы с детьми.

К мониторингу состояния спортивных и детских площадок в Южно-Сахалинске подключаются депутаты.

- Это очень важная работа, которой городские власти уделяют большое внимание, мы тоже держим вопросы на контроле. Общественные, спортивные объекты должны быть в порядке. 7 июля в 18 часов нами запланировано большое мероприятие в преддверии Дня семьи, любви и верности. Мы привезем на площадку по адресу: ул. Комсомольская, 165 краску и необходимый инвентарь, привлечем волонтеров и под веселую музыку постараемся здесь максимально убраться, почистить и подкрасить. Надеемся, что местные жители нас поддержат и выйдут помочь навести порядок в своем дворе, - рассказал депутат Городской Думы Южно-Сахалинска по 14-му округу Денис Раздобреев.

Напомним, работы по ремонту на спортивных площадках и других объектах находятся на контроле у мэра города Сергея Надсадина. Свои обращения жители могут оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина (https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official), а также посредством портала «СахалинОнлайн».