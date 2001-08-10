В Южно-Сахалинске продолжаются работы по содержанию грунтовых дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В летнее время для поддержания нормативного состояния грунтового покрытия подрядные организации проводят профилирование, в том числе с отсыпкой щебнем.

Как рассказал начальник МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Федорук, протяженность дорог в городском округе составляет порядка 380 километров, 180 из них — грунтовые. Они расположены преимущественно в частном секторе и планировочных районах Южно-Сахалинска.

– Дороги на содержании круглый год. Зимой ведется расчистка и вывоз снега в районах, где есть угроза подтопления участков. В летний период работы в основном, включают профилирование. Также на дорогах, где наблюдается высокая интенсивность движения, упор делается на проведении полива, чтобы минимизировать образование пыли. Составляется график работ в зависимости от погодных условий. Так, на некоторых участках полив может проводиться до 4 раз в день, – рассказал Сергей Федорук.

На ряде дорог частного сектора, которые ранее были грунтовыми, в этом году выполнят асфальтирование. Так, новый облик после многочисленных обращений горожан в этом году получила улица Корсаковская, где проживает много семей с детьми.

Также планируется восстановить асфальтобетонное покрытие улицы Инженерной, Сентябрьской на участке от улицы Карпатской до улицы Киевской, ул. Клубной в границах улиц Тихой и Степной.