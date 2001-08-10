В Южно-Сахалинске назвали победителей конкурса социальных проектов «Мы и наш город»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса социальных проектов «Мы и наш город». За право получить финансирование общественно значимых идей в 2023 году боролись 32 участника, 13 заявок получено от некоммерческих организаций и 19 - от инициативных граждан.
Реализовать свои проекты благодаря муниципальным грантам в форме субсидии смогут 8 соискателей. В этом году среди победителей конкурса значатся такие проекты, как «Сваляем сказку», «Сахалинский фестиваль Кимчхи», «Знаю Россию - Знаю родной регион!», «Цветущий Южный», «Путешествие к истокам России», «Живая история в школы города Южно-Сахалинска», «Социальные танцы», «Сахалинский Сабантуй 2023».
С полным перечнем проектов победителей можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1335/28924)
Отметим, за годы существования конкурса было профинансировано более 200 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды.
Напомним, целью конкурса является стимулирование самоорганизации населения для эффективного решения социальных проблем местного сообщества и повышения качества жизни населения города.
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