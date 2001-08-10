В островном регионе провели соревнование «Кубок Барбадоса»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине прошло соревнование между четвероногими друзьями под названием «Кубок Барбадоса», в котором собака с поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области заняла 2 место, уступив по времени волонтерской собаке из-за травмы лапы.
Организатором соревнований выступила начальник посково-спасательного подразделения кинологическое Мария Храмова, оценивала выступления - инструктор-кинолог Рахимова Марина из г. Корсаков.
В дисциплине по поиску людей в техногенном завале участвовали 3 волонтерские собаки и 3 собаки МЧС России, одна из них штатная. Площадкой проведения мероприятия выбрали разрушенные здания воинской части в селе Соловьевка, чтобы максимально приблизить условия к реальным.
По результатам испытания «Поиск людей», места распределись следующим образом: 1 место заняла - немецкая овчарка Хельма, 2 место у ротвейлера Ширы, а 3 место у кане-корсо Корры.
Далее организаторы провели несколько дисциплин, но уже для гражданских собак «Поиск вещей», «Выборка вещей», «Питч энд гоу».
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