Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День памяти и скорби военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

В Южно-Сахалинске состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. В островной столице на площади Славы митинг, посвященный памяти погибшим советским воинам, начался богослужением, которое провёл архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Затем к Мемориалу Славы и Вечному огню были возложены цветы. В мероприятии приняли участие военнослужащие армейского корпуса ВВО, военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители силовых структур области, юнармейцы, депутаты, общественники, а также неравнодушные жители и гости островного региона.

Помимо этого, в 4 утра 22 июня у мемориала Славы состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняло участие более 100 человек. На пьедестале около Вечного огня участники мероприятия выставили слово «Помним» более чем из 200 лампадок. Акция «Свеча памяти» проходит в Южно-Сахалинске ежегодно с 2013 года.