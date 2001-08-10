Тихоокеанское
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13:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы и курильчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сахалинцы и курильчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях островного региона прошли митинги и патриотические мероприятия. К ним присоединились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители и гости региона, руководители областных и городских органов власти, воины-интернационалисты, депутаты и общественники, представители религиозный организаций. 

22 июня – День памяти и скорби в России. 82 года назад мирная жизнь сахалинцев, как и всей страны, была прервана вероломным нападением нацистской Германии. Народ отстоял свою Родину ценой огромных потерь - за 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов наших соотечественников, разрушены тысячи городов, поселков, сёл и деревень. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом.

В областном центре митинг Памяти погибшим состоялся на площади Славы. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор провел богослужение, а затем собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К Мемориалу Славы и Вечному огню были возложены цветы. 

В церемонии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, члены регионального правительства, председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, военнослужащие и представители силовых структур. Мероприятие завершилось залпами оружейного салюта. 

Кроме того, сегодня рано утром, в 4 утра, на мемориале Славы состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие более 100 человек. Собравшиеся зажгли лампады и выложили из них слово «Помним». Акция «Свеча памяти» проходит в островной столице с 2013 года.

 

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