Сахалинские спасатели отработали спуски с вертолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июня 2023 года спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области отрабатывали десантирование с помощью веревки на ровную и ограниченную площадку. Высота спусков составляла 30 метров.

Всего в спусках приняли участие 9 спасателей Главного управления МЧС России по Сахалинской области и 3 члена экипажа Ми-8 МЧС России. Перед началом тренировки все участники прошли необходимый инструктаж, проверили исправность и надежность всего снаряжения для спуска, надежность крепления страхующих систем, карабинов. Спуски отрабатываются до автоматизма еще перед вылетом, когда вертолет стоит на земле. Отточить движения до автоматизма очень важно, ведь в реальных условиях спасателю придется поднимать на борт вертолета еще и пострадавшего. Любая ошибка может стоить жизни как спасателю, так и пострадавшему.

Учебно-тренировочные занятия проводятся ежемесячно. Технику беспарашютного десантирования спасателям не раз приходилось применять на поисково-спасательных операциях по снятию людей с оторвавшихся льдин, эвакуации людей из труднодоступных мест, поэтому такие тренировки — большое подспорье для спасателей.

Очень важна отработка взаимодействия экипажа вертолета и группы спасателей, а также самих спасателей между собой при непосредственном спуске одного из них вниз. Экипаж выбирает место десантирования, максимально точно выходит на точку и удерживает воздушное судно на заданной высоте, давая спасателям возможность точно приземлиться на площадку. От слаженности работы группы спасателей и летчиков зависит успех всей операции в целом.

Данная тренировка проводилась в дневное и ночное время суток, прошла в штатном режиме, все запланированные спасателями и авиаторами цели и задачи были достигнуты.