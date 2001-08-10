В спортивном зале школы № 5 появится скалодром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска продолжают готовить к новому учебному году. Сегодня во время рабочей поездки мэр Сергей Надсадин и вице-мэр Елена Федорова проверили, как ведутся работы в школе №5. Здесь идет капитальный ремонт спортивного зала.

Кроме того, приобретут оборудование для кабинета ОБЖ, мобильного класса, столовой, а также мебель, цифровую технику и многое другое. Напомним, комплексное обновление в школе №5 идет в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Школа № 5 - одна из старейших в Южно-Сахалинске, в ней 1100 обучающихся. Согласно проекту, в обновленном помещении спортивного зала появится детский скалодром.

Глава города Сергей Надсадин отметил, что требования к выполнению работ высокие, предстоит сделать многое. Срок - не позднее 15 августа 2023 года.

- Сегодня с коллегами оценили темпы ремонта, обсудили вопросы, которые у меня есть к руководству и подрядчикам. Я обозначил, что особое внимание нужно уделить покрытию пола. Учитывая, что дети здесь будут активно играть в баскетбол, волейбол и другие игры, в процессе эксплуатации не должно возникнуть никаких вопросов. Отмечу, что после завершения работ мы обязательно посетим объект со спортсменами и проверим качество ремонта, - комментирует мэр Сергей Надсадин.

Кроме того, к 1 сентября в школе №5 оборудуют Центр детских инициатив, в котором педагоги смогут проводить классные часы. Глава города подчеркнул особую важность появления центра - у школьников будет еще больше возможностей для получения дополнительного образования и навыков.

Добавим, развитие системы образования является одним из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Работы выполняются при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко, федерального центра.

Проект «Модернизация школьных систем образования» реализуется в рамках «Народной программы «Единой России». В этом году капитальный ремонт будет проведен в четырех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Кроме школы № 5 различными работами охвачены лицей №1, школа №3, гимназия №2.