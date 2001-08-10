В ДВФУ разработают механизмы взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) состоялся круглый стол «Вьетнам и российский Дальний Восток: перспективы сотрудничества». В мероприятии приняли участие представители университета, официальные лица и предприниматели. В ходе дискуссии эксперты обсудили, какие отрасли представляют наибольший интерес для взаимодействия двух стран, и какую роль в развитии отношений играет научно-образовательная сфера.
В ходе круглого стола обсуждались возможности сотрудничества в сфере образования и туризма, а также наиболее привлекательные для вьетнамских предпринимателей отрасли Дальнего Востока. В дискуссии приняли участие 17 спикеров, в числе которых – Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) во Владивостоке Нгуен Данг Хиен, консул по торгово-экономическим вопросам СРВ во Владивостоке Нгуен Хонг Тхань, президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий, генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко. Модерировали встречу проректор по международным отношениям ДВФУ, директор Восточного института — Школы региональных и международных исследований (ВИ-ШРМИ) ДВФУ Евгений Власов и заместитель директора ВИ-ШРМИ ДВФУ по науке Артем Лукин.
«Наш университет ведет системную работу по созданию новых, взаимовыгодных механизмов двустороннего развития России и Вьетнама. Речь здесь идет не только о взаимодействии на уровне образовательных программ и обменов, но и новых точках интереса в науке и предпринимательстве. Мы рассчитываем, что наши совместные проекты будут стимулировать российско-вьетнамское сотрудничество в сфере образования и бизнеса», – подчеркнул Евгений Власов.
Он также отметил, что в 2018 году Дальневосточный федеральный университет открыл Представительство во Вьетнаме на базе Ханойского государственного университета (ХГУ). А в марте этого года между ДВФУ, Сбером и ХГУ было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и об открытии российско-вьетнамского Центра искусственного интеллекта в Ханое. Стороны уже обозначили перспективные направления работы Центра Искусственного интеллекта – определили первые совместные образовательные программы и проекты с участием технологических компаний СРВ.
Генеральный консул и консул по торгово-экономическим вопросам Вьетнама в своих выступлениях также упомянули поступательное развитие российско-вьетнамских отношений в научно-образовательной сфере.
«За последние годы у нас значительно расширился культурный обмен – все больше россиян интересуется культурой нашей страны, растет и количество вьетнамских студентов, обучающихся в России. Именно они образуют нить, скрепляющую две наши страны и два народа», – отметил генеральный консул СРВ во Владивостоке Нгуен Данг Хиен.
Помимо образования, эксперты обсудили возможности открытия новых деловых представительств, широкого информационного взаимодействия в сфере бизнеса, поддержки вьетнамского предпринимательства и облегчения визового режима для граждан СРВ. На основании высказанных оценок и рекомендаций экспертов специалисты Дальневосточного федерального университета подготовят аналитическую записку, которая будет направлен в органы государственной власти Российской Федерации.
Напомним, Социалистическая Республика Вьетнам относится к числу приоритетных стратегических партнеров ДВФУ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместные проекты реализуются в рамках политики «Восточный вектор», задача которой – создать в ДВФУ ключевой в России центр компетенций по востоковедению, а также способствовать продвижению российского научного и предпринимательского сообществ на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
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