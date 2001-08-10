Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июня 2023
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На предстоящих выходных будет закрыт для движения участок ул. Комсомольской в районе парка
18:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На предстоящих выходных будет закрыт для движения участок ул. Комсомольской в районе парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 10.00 24 июня до полуночи 25 июня будет ограничено движение на ул. Комсомольской на участке от кольца на ул. Детской до кольцевого перекрестка с ул. Сахалинской. 

 Работы связаны с реконструкцией набережной реки Рогатка. Специалисты проведут ремонт конструкций моста с западной стороны. Объезд данного участка возможен по ул. Физкультурной, а также по ул. Детской и далее по пер. Алтайскому.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения. 

 

 

 

 

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