Тихоокеанское
информационное агентство
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16:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Добровольцы на Сахалине осваивают тактические действия на автомобилях повышенной проходимости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий» Сахалинские добровольцы осваивают стрельбу из крупнокалиберных пулеметов, установленных на автомобилях повышенной проходимости.

В ходе занятий по боевой подготовке добровольцы осваивают ведение огня, как по наземным, так и низколетящим воздушным целям.

Так, на специально подготовленных автомобилях повышенной проходимости боевые группы, вооружённые стрелковым оружием, противотанковыми гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами, выдвигаются на указанные разведчиками огневые позиции, где выполняют уничтожение огневых точек «противника».

Помимо этого, добровольцы отрабатывают тактические действия, меняя при этом позиции для стрельбы, а после выполнения задачи, выполняют уход боевой группы в безопасную зону для пополнения боекомплекта.

Практические занятия по боевой подготовке с добровольцами и военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров - участников специальной военной операции (СВО).                  

 

 

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