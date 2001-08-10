«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 22 июня активисты и все желающие на городских улицах и площадях зажгут свечи и создадут из них образы, связанные с Великой Отечественной войной.

В День памяти и скорби памятное мероприятие пройдёт также в Южно-Сахалинске. 21 июня в 21:00 напротив танка на площади Победы жители областного центра смогут присоединиться к патриотической акции и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Вместе с волонтёрами Партии и МГЕР островитяне воссоздадут огненную картину работы Макса Альперта «КОМБАТ», ставшей одним из символов Великой Отечественной войны. В этот раз огненную картину планируется выложить из 10 тысяч свечей.

Помимо российских регионов, акции пройдут в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других странах. Посмотреть их места проведения можно на сайте: помним2023.рф.