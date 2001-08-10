Команда Школы № 1 г. Оха представит Сахалинскую область в финале всероссийского турнира в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Школы № 1 г. Оха стала победителем регионального этапа самого масштабного интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи». Он прошел 10 июня на площадке Областного центра внешкольной воспитательной работы. Победители от 89 регионов встретятся на федеральном финале в Москве в конце июня. Турнир Общества «Знание» и «Движения Первых» собрал свыше 400 тысяч участников со всей страны.

В региональном финале приняли участие 10 самых эрудированных команд региона. Сильнейшими командами Сахалинской области стали Школа № 1 г. Оха, Гимназия №1 г. Южно-Сахалинск и Средняя общеобразовательная школа с. Озерское. Региональные финалы турнира «Лиги Знаний: школы и колледжи» продлятся до 11 июня по всей России.

«Приветствую участников регионального этапа всероссийского турнира "Лига Знаний: школы и колледжи". Это масштабный интеллектуальный проект, призванный повысить логику и эрудицию учащихся. Сегодня за право представить Сахалинскую область на федеральном уровне в Москве поборются 50 молодых эрудитов, прошедших интеллектуальный отбор среди 1270 зарегистрированных участников от всех районов Сахалинской области. Поздравляю вас с началом региональной игры и желаю успехов!» — обратилась к игрокам министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

На заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Топ-10 команд страны получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации, российский борец Александр Карелин, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко, генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — прошли на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проводятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале в Москве.