Южносахалинка Нина Харенко отметила 101-ый день рождения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня для Нины Николаевны памятные песни, в том числе фронтовые, сыграл во дворе военный оркестр 68-го армейского корпуса. Кавалера ордена Отечественной войны 2-й степени, награжденную медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и множеством юбилейных медалей, поздравили не только родные и близкие, но представители многих структур, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От имени мэра Южно-Сахалинска и коллектива всей администрации Нину Николаевну поздравила советник департамента внутренней политики Екатерина Усова. Она пожелала Нине Николаевне крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких.
От коллектива городской думы Южно-Сахалинска именинницу чествовала депутат Светлана Чернова, поблагодарив за вклад в развитие города и региона.
Также пожелать здоровья и вручить подарки Нине Николаевне приехали представители военных структур, компании "Авиашельф", народно-патриотического объединения "Родина", городского совета ветеранов, отделения "Российского союза ветеранов" и регионального отделения "Бессмертный полк России", управления Минюста по Сахалинской области, Сахалинского территориального управления ДВЖД и др.
В свою очередь Нина Николаевна поблагодарила личный состав оркестра, командование за проявленную заботу и исполненное для нее музыкальное поздравление, выразила слова благодарности всем тем, кто сегодня пришел ее поздравить. Нина Николаевна и сама сегодня исполнила для всех гостей песню "Бьется в тесной печурке огонь...", отметив, что всю жизнь после военных лет несет в себе память об этой композиции, которую пел ей и другим бойцам в землянке сослуживец.
Нина Харенко была старшим ребенком в многодетной семье, жила и работала в колхозе в Вологодской области. В начале Великой Отечественной войны она трудилась в тылу. Но уже в 1942 году, после окончания курсов, ушла на фронт связистом. Из-за фамилии Копейкина (это девичья фамилия Нины Николаевны) бойцы называли ее Копеечкой. Много раз рискуя жизнью, двадцатилетняя Копеечка под огнем тянула линии связи для координирования действий частей и подразделений. Девушка принимала участие в боях за освобождение Белоруссии, Польши, Эстонии, Литвы. На фронте Нина познакомилась с будущим мужем Иваном.
День Великой Победы младший сержант Нина Харенко встретила в Кенигсберге. На Сахалин она с мужем приехала в далеком 1948 году, здесь воспитали троих детей, прожив в браке 40 лет. 16 лет из своей послевоенной трудовой деятельности Нина Николаевна проработала на Сахалинской железной дороге.
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