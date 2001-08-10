Строительство передового кампуса Сахалинского университета стартует этим летом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Из федерального бюджета на возведение научно-образовательного комплекса и студенческого городка «СахалинTech» будет выделено 9,8 млрд рублей, 1 млрд рублей должен поступить уже в ближайшие месяцы. Масштабные преобразования ждут не только инфраструктуру главного островного вуза, но и учебные программы. Как готовить специалистов под запросы бизнеса, обсудили на заседании совета по инвестиционной деятельности под руководством губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Проект «СахалинTech» стал победителем федерального проекта по созданию в России кампусов мирового уровня. Он является частью национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Строительство планируется начать в июле этого года и завершить в 2025-2026 годах. Научно-образовательный комплекс появится на месте Дома офицеров, а студенческий городок на 1500 проживающих – на проспекте Победы.
Несмотря на то, что «СахалинTech» попал во вторую волну федерального проекта, главный островной вуз претендует на финансирование из бюджета РФ уже сейчас. Опережающими темпами был подготовлен проект и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Остальные кампусы второй волны находятся только на стадии проектирования и начнут строиться через несколько лет.
Представители бизнеса – участники инвестиционного совета – отметили, что с реализацией масштабных проектов в разных отраслях экономики появятся тысячи высокопроизводительных рабочих мест. В связи с этим растет запрос на подготовку местных квалифицированных специалистов.
– Мы позиционируем Сахалинский университет как вуз, который плотно взаимодействует с бизнесом. Многие ведущие учебные заведения страны столетиями занимаются фундаментальной наукой. Сахалинский университет сконцентрируется на работе с деловым сообществом. Вуз должен понимать запросы бизнеса в регионе и переводить эти потребности на язык науки. «СахалинTech» станет полигоном, где технологии будут собирать, апробировать и передавать инвесторам, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Стратегия развития островного вуза получила высокую оценку в Минобрнауки РФ. Сахалинский госуниверситет стал одним из победителей государственной программы «Приоритет 2030», что позволит получать федеральное финансирование на реализацию востребованных на островах учебных программ. Кроме того, в СахГУ реализуется проект «Мультиуниверситет», в рамках которого сотрудничает с 12 ведущими вузами страны.
Чтобы выяснить потребности работодателей, Сахалинский университет уже начал проводить совместные сессии с бизнесом – резидентами нефтегазового индустриального парка, транспортно-логистическими компаниями, рыбопромышленными предприятиями. Есть запрос на подготовку специалистов, разбирающихся в энергоэффективных решениях на производстве, управлении цепочками поставок, импортозамещении технологий и других актуальных направлениях.
– Мы должны быть уверены, что наша молодежь, окончив университет, получит работу с достойной заработной платой. Именно поэтому стоит задача буквально с нуля создать на Сахалине современный вуз. И речь идет не только про стены и инфраструктуру, а и про переформатирование учебного процесса, приведение его к современному стандарту, привлечение лучших кадров. Область должна гордиться своим университетом, а дети – хотеть в нем учиться. Именно это является целью всех предстоящих преобразований, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
В ближайшее время будет усилен управленческий и преподавательский состав Сахалинского госуниверситета. В мае должен приступить к выполнению обязанностей новый ректор.
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