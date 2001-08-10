Тихоокеанское
информационное агентство
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17:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев информируют о преимуществах приложения "Госключ"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы могут воспользоваться мобильным приложением "Госключ" для подписания юридически значимых документов в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП).

Подпись подходит для заключения договоров, сделок и подписания иных юридически значимых документов онлайн в режиме 24/7.

«Госключ» - это дополнительный сервис для владельцев подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».

Для получения сертификата УКЭП также потребуются загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.

Подробная информация о мобильном приложении "Госключ" размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ознакомиться с подписанием документов в мобильном приложении «Госключ» можно посредством сервиса отправки себе документов для подписанияв одностороннем порядке.

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