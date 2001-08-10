В Сахалинской области завершился приём заявок на фестиваль "Студенческая весна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе завершился приём заявок на фестиваль "Студенческая весна". "Студенческая весна"-самый яркий творческий проект, в котором каждый год принимают участие сотни начинающих певцов, танцоров, театралов и журналистов островного региона. В рамках национального проекта "Образование" тридцать первый раз самая яркая молодёжь Сахалина и Курил соберётся вместе, чтобы показать свои невероятные таланты и возможности, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодёжи.
Региональный этап XXXI Всероссийского национального фестиваля "Российская студенческая весна" пройдет с 18 по 22 апреля 2023 года в г. Южно-Сахалинск. Планируется задействовать ведущие площадки областного центра, среди которых кинотеатр "Октябрь", ДК "Радуга", ДК "Родина", конгресс-холл "Столица" и арт-резиденция "Маяк".
Фестиваль объединит более 500 самых талантливых студентов, а также школьников и работающую молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет.
В конкурсной программе Фестиваля в этом году следующие направления: "Шоу-программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Медиа", "Видео", "Арт".
Экспертами Фестиваля в 2023 году выступят ведущие деятели культуры и искусства Сахалинской области. Более 250 конкурсных номеров покажут участники в рамках творческой программы.
В рамках программы состоятся социально-значимые мероприятия, мастер-классы, творческие встречи, цель которых - создание условий для раскрытия творческой самореализации молодёжи Сахалинской области, а также привлечение внимания молодёжи к объектам культурного наследия островного региона.
Учредителем Фестиваля является агентство по делам молодёжи Сахалинской области.
"В прошлом году мы показали отличные результаты на Всероссийских финалах. Хочется пожелать всем участникам этого фестиваля отработать свой материал на всю силу своих возможностей, не бояться идти вперед и порадовать себя, зрителей, болельщиков красивыми и яркими конкурсными номерами", -сказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.
Организаторами Фестиваля являются Сахалинская областная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" и Областное государственное автономное учреждение "Сахалинский молодёжный ресурсный центр"
"Российская Студенческая Весна" - единственная в России Программа поддержки и развития самодеятельного студенческого творчества. Программа реализуется на территории Российской Федерации с 1993 года. Ежегодно в ней участвует более 1 500 000 студентов, представляющих более 1000 университетов и колледжей со всех уголков страны.
С 2019 года "Российская студенческая весна" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" Национального проекта "Образование", а также стала первым творческим проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Из победители сахалинского регионального этапа будут сформированы делегации, которые представят островной регион на Всероссийских финалах в мае-сентябре 2023 года.
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