Студенты СахГУ с ограниченными возможностями здоровья проходят практику в коррекционной школе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В коррекционной школе "Надежда" студенты Сахалинского государственного университета провели очередное занятие по физической культуре. Практиканты с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в жизни образовательного учреждения, проводят соревнования по бочча, легкой атлетике, помогают с детьми, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала директор коррекционной школы "Надежда" Ольга Михаленкова, сегодня на практике задействовано три студента-колясочника. Они отлично справляются со своей задачей. Воспитанники "Надежды" всегда ждут новых занятий с будущими педагогами по физической культуре.

- С детства мне нравился спорт и туризм. После травмы продолжила заниматься легкой атлетикой, метанием копья. Я люблю работать с детьми. На наших уроках я вижу, как легко они включаются в процесс, стараются - это очень вдохновляет, - поделилась студентка второго курса СахГУ по профилю "Физическая культура" Елена Сибилева.

В коррекционной школе "Надежда" студенты проходят практику по разным направлениям - это как коррекционный блок, так и адаптивная физкультура.

Отметим, социальная защита, адаптация, создание доступной среды и условий для профессионального роста южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья - одно из важнейших направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.