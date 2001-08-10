Почти 500 тонн мусора отсортировали сахалинцы за первый квартал 2023 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели увеличились в 2,5 раза. Раздельно накопленные отходы проходят сортировку на полигонах и отправляются на переработку. Это стало возможным благодаря реализации в островном регионе национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
К раздельному накоплению твердых коммунальных отходов присоединились уже все районы Сахалина. Установлено порядка 1,5 тысяч сетчатых контейнеров для пластика, металла и стекла. До конца года сортировать мусор начнут и на Курильских островах.
- Мы призываем сахалинцев и курильчан активнее подключаться к раздельному сбору мусора. Это поможет защитить от негативного воздействия уникальную природу островов. И отрадно, что жители и новые населённые пункты присоединяются к данной к экологической программе и поддерживают ее - в области отмечается рост количества сортируемых отходов, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Чтобы начать раздельно накапливать отходы, сахалинцам не обязательно иметь несколько мусорных ведер. Можно в обычный пакет помещать стеклянные, пластиковые, алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Перед тем, как отправить их в бак, пластиковые бутылки необходимо смять или снять с них крышки для возможности эффективного прессования мусоровозом при перевозке.
Все раздельно накопленные отходы необходимо выбросить в сетчатый контейнер. Отдельным рейсом мусоровозы забирают их содержимое не реже одного раза в неделю в районах и два-три раза в неделю - в областном центре. На полигонах отходы подвергаются глубокой сортировке.
- Наша семья сортирует отходы уже несколько лет. Как только в нашем дворе появились сетчатые контейнеры сразу же стали их использовать: складываем в них пластик, металл, стекло. Вообще многие жители дома сортируют мусор. Заметила, что большинству сахалинцев небезразлично состояние экологии, поэтому мы стараемся осознанно подходить к раздельному накоплению отходов. Таким образом мы вносим свою лепту в сохранение окружающей среды чистой, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Светлана.
Напоминаем, раздельные накопление и сбор - важнейший этап для снижения количества отходов, которые захоранивают на полигонах. Вместо этого мусор получает вторую жизнь.
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