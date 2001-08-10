В Южно-Сахалинске приступили к асфальтированию участка ул. Курильской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются плановые работы по устранению дефектов асфальтового покрытия после зимы. Погодные условия в этом году позволили запустить асфальтовый завод раньше обычного, дорожные службы приступили к ремонту горячим асфальтом больших участков дорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня техника работает на ул. Курильской. Накануне здесь проведено фрезерование. Сейчас рабочие приступили к укладке первого слоя асфальта для устранения неровностей дорожного покрытия, затем будет восстановлен верхний слой. Ремонт дорожного полотна проводится с применением горячего асфальта. На объекте работает завод им. Федотова, задействованы 16 человек и 12 единиц техники. Общая площадь асфальтирования - 1 600 квадратных метров.

Завершить работы планируется 6 апреля. До четверга от входа в СОШ № 5 до ул. Амурской ограничен сквозной проезд для автотранспорта. Для жителей близлежащих домов объезд возможен по соседним улицам.

Для восстановления дорожного покрытия на этом участке используется асфальт производства завода им. Федотова. В начале апреля после зимнего перерыва муниципальное предприятие перешло на полную мощность. За смену завод может производить до 500 тонн асфальта.

В апреле в Южно-Сахалинске также запланированы работы большими участками по восстановлению асфальтобетонного покрытия на ул. Горной, 1-ой Октябрьской и Железнодорожной.

Добавим, специалисты администрации проводят регулярный мониторинг уже выполненных ремонтных работ на улично-дорожной сети по поручению мэра Сергея Надсадина. Также в областном центре продолжается ямочный ремонт. Завершить работы планируется к началу июня.