Мэр Южно-Сахалинска проверил ход строительства новой котельной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ввод в эксплуатацию газовой автоматизированной котельной на ул. Больничной, который запланирован на осень этого года, позволит снизить нагрузку на существующие тепловые сети от ТЭЦ-1 и повысить качество и стабильность теплоснабжения более чем для 11,5 тысяч жителей. Рабочее совещание на строительной площадке провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметил глава города, запуск нового объекта тепловой мощности 60 МВт имеет важное значение для развития жилищного строительства - в городском округе появляются новые районы, социальные объекты, которые необходимо обеспечивать современной и качественной инженерной инфраструктурой.
Напомним, строительство котельной ведется в рамках концессионного соглашения - в феврале прошлого года его подписали мэр города Сергей Надсадин и руководитель ООО "РИР-Сахалин" Максим Беккер.
Подрядчиком выступает ООО "Модульные котельные системы". В настоящее время выполнены работы по устройству фундаментов под здание котельной и дымовую трубу. Смонтированы резервуары под резервное топливо. Сама блочно-модульная котельная уже доставлена на строительную площадку и установлена на фундаментную плиту. Параллельно идёт процесс устройства инженерных сетей, в ближайшее время начнётся монтаж сетей газоснабжения, который планируется завершить в июне текущего года.
- Сроки соблюдаются. Коллеги оперативно реагируют на изменения и грамотно выстраивают режим таким образом, чтобы не отставать от графика. Строители идут даже с небольшим опережением, - сказал Сергей Надсадин. - Отдельно обсудили вопрос благоустройства. Очень важно предусмотреть все моменты, чтобы и территория самой котельной, и прилегающее к ней пространство, были ухоженными.
Также, подчеркнул мэр, важно синхронизировать работы и усилить контроль за процессом переключения абонентов к новому источнику. Это направление в зоне ответственности "Сахалинской коммунальной компании". Обо всех этапах данных работ жители будут проинформированы заранее.
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