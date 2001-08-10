Мэр Южно-Сахалинска проверил ход строительства новой котельной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ввод в эксплуатацию газовой автоматизированной котельной на ул. Больничной, который запланирован на осень этого года, позволит снизить нагрузку на существующие тепловые сети от ТЭЦ-1 и повысить качество и стабильность теплоснабжения более чем для 11,5 тысяч жителей. Рабочее совещание на строительной площадке провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил глава города, запуск нового объекта тепловой мощности 60 МВт имеет важное значение для развития жилищного строительства - в городском округе появляются новые районы, социальные объекты, которые необходимо обеспечивать современной и качественной инженерной инфраструктурой.

Напомним, строительство котельной ведется в рамках концессионного соглашения - в феврале прошлого года его подписали мэр города Сергей Надсадин и руководитель ООО "РИР-Сахалин" Максим Беккер.

Подрядчиком выступает ООО "Модульные котельные системы". В настоящее время выполнены работы по устройству фундаментов под здание котельной и дымовую трубу. Смонтированы резервуары под резервное топливо. Сама блочно-модульная котельная уже доставлена на строительную площадку и установлена на фундаментную плиту. Параллельно идёт процесс устройства инженерных сетей, в ближайшее время начнётся монтаж сетей газоснабжения, который планируется завершить в июне текущего года.

- Сроки соблюдаются. Коллеги оперативно реагируют на изменения и грамотно выстраивают режим таким образом, чтобы не отставать от графика. Строители идут даже с небольшим опережением, - сказал Сергей Надсадин. - Отдельно обсудили вопрос благоустройства. Очень важно предусмотреть все моменты, чтобы и территория самой котельной, и прилегающее к ней пространство, были ухоженными.

Также, подчеркнул мэр, важно синхронизировать работы и усилить контроль за процессом переключения абонентов к новому источнику. Это направление в зоне ответственности "Сахалинской коммунальной компании". Обо всех этапах данных работ жители будут проинформированы заранее.