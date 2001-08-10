Южно-Сахалинск укрепил свои позиции в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данных индекса качества городской среды за 2022 год, представленного Минстроем РФ, Южно-Сахалинск набрал 202 балла в категории "Большие города, находящиеся в условно комфортном климате". Для сравнения, в по итогам прошлого рейтинга (за 2021 год) этот показатель составлял 183 балла, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.

Такого результата удалось достигнуть благодаря слаженной работе управленческих команд администрации города. Главная задача муниципалитета -учитывать, выявлять проблемные точки и улучшать показатели качества.

Отметим, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется на протяжении пяти лет. Как отметили в администрации областного центра, вопрос формирования Индекса качества городской среды - это важный процесс, который является значимым показателем эффективности работы муниципалитета.