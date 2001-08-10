Южно-Сахалинск укрепил свои позиции в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данных индекса качества городской среды за 2022 год, представленного Минстроем РФ, Южно-Сахалинск набрал 202 балла в категории "Большие города, находящиеся в условно комфортном климате". Для сравнения, в по итогам прошлого рейтинга (за 2021 год) этот показатель составлял 183 балла, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.
Такого результата удалось достигнуть благодаря слаженной работе управленческих команд администрации города. Главная задача муниципалитета -учитывать, выявлять проблемные точки и улучшать показатели качества.
Отметим, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.
Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется на протяжении пяти лет. Как отметили в администрации областного центра, вопрос формирования Индекса качества городской среды - это важный процесс, который является значимым показателем эффективности работы муниципалитета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, трое погибших
09:58 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал срочно найти детского эндокринолога в областную больницу
15:10 Сегодня Дизайн новых автобусных остановок Южно-Сахалинска создали дети
12:00 Сегодня Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:15 28 Марта Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты новых квитанций
16:47 31 Марта Более четырех тысяч телемедицинских консультаций провели сахалинские врачи с начала года
15:54 30 Марта Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
09:56 31 Марта За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?