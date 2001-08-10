Открыт сбор идей на третий форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Основная цель Форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

- Вместе с Фондом Росконгресс мы открываем крауд-платформу ideas.roscongress.org, где граждане имеют возможность добавлять и представлять свои идеи и проекты по предложенным номинациям, – сообщила генеральный директор АСИ, заместитель председателя Организационного комитета Форума Светлана Чупшева.

Сбор идей будет осуществляться по 6 направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Прием заявок продлится до 26 апреля 2023 года.

- Датами проведения очной части Форума определены 28-29 июня 2023 года. 28 июня пройдут все мероприятия Форума, а 29 июня состоится пленарное заседание. Что касается работы с наследием Форума и инициативами, которые поступают от граждан, мы предлагаем оказывать им поддержку не только в активный период проведения Форума, но и после его окончания. Принимая во внимание ежегодный характер проведения мероприятия, процесс станет непрерывным, и мы будем использовать эти материалы в дальнейшей работе, – отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество АСИ, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Далее экспертным советом АСИ будут отобраны топ-200 идей, и к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей. 10 лучших по итогам отбора инициатив будут представлены Президенту России в рамках очной части Форума. Также авторы идей, вошедших в топ-листы, получат возможность презентовать свои проекты на мероприятиях, проводимых Фондом Росконгресс, в течение года.

Помимо этого, на заседании Оргкомитета были рассмотрены вопросы учреждения премии российский брендов. Это предложение было озвучено Президентом России в рамках заседания наблюдательного совета АСИ. Премия будет присуждаться лучшим отечественным брендам, которые способны заместить и успешно замещают временно освободившиеся рыночные ниши.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй форум – в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Сейчас АСИ и Фонд Росконгресс поддерживают идеи через партнерскую сеть – федеральные и региональные власти, институты развития, бизнес и НКО, то есть организации, которые заинтересованы в реализации проектов и инициатив. Авторам идей и инициатив помогают в ликвидации административных барьеров, с поиском финансирования и в продвижении на международном уровне. Также с проектами работают региональные управленческие команды.