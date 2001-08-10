Валерий Лимаренко потребовал срочно найти детского эндокринолога в областную больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личном приеме у губернатора мама юной сахалинки с сахарным диабетом рассказала, что назначенное лечение ребенку не помогает, а главный в островном регионе специалист по детской эндокринологии ушла в декретный отпуск. Глава региона поручил немедленно решить кадровый вопрос. На встрече были рассмотрены и другие жизненные ситуации пациентов с эндокринологическими заболеваниями и даны поручения по льготному лекарственному обеспечению, ускоренному оформлению инвалидности, срочной госпитализации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жительница села Арги-Паги поделилась, что у ее десятилетней дочери диагностировали сахарный диабет первого типа. Ребенка обследовали в областной детской больнице, было назначено лечение, но оно не дает результатов.

– Сахар падает, ребенок просто тает. Мы наблюдались у эндокринолога в детской областной больнице, потом она ушла в декрет. Нас направили к врачу в южно-сахалинскую поликлинику. Ничего не помогает. Мы хотим на обследование в Москву, – обратилась к губернатору мама.

Для юной пациентки из Тымовского района будет организована телемедицинская консультация с Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии. Московские специалисты уже изучают историю болезни ребенка. При необходимости девочку отправят на лечение в столицу.

– Телемедицинские технологии позволяют нашим докторам и пациентам получать консультации ведущих специалистов России. И это прекрасно. Но нельзя оставлять областную больницу без такого важного специалиста. В кратчайшие сроки необходимо найти детского эндокринолога, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В апреле кадровый вопрос должен быть решен. На это время специалистов перераспределят между детской городской поликлиникой и областным учреждением.

На встрече к главе региона обратилась еще одна мама, дочь которой болеет сахарным диабетом. На протяжении четырех месяцев семья покупает расходные материалы для инсулиновой помпы за собственные средства.

Как пояснили в региональном минздраве, перебои с несколькими жизненно важными медикаментами возникли из-за некорректной подачи заявки на закупку средства. Виновные были уволены.

С проблемой в получении лекарств столкнулась также пенсионерка из Южно-Сахалинска. Необходимый «Метформин» отсутствовал в государственной аптеке несколько месяцев. Как стало известно на встрече, в конце марта препарат поступил в сеть. Губернатор отметил: если жизненно важного лекарства нет в госаптеках, то медицинское учреждение должно закупить его в частных и предоставить пациенту.

Одна из организаторов сахалинской общественной группы для помощи пациентам с эндокринологическими и онкологическими заболеваниями Мария Ульянова рассказала Валерию Лимаренко, что с подобными проблемами обращались также жители Невельска, Поронайска и Охи. Всем помогли получить нужные медикаменты. Глава региона поблагодарил за общественный контроль над ситуацией и обратную связь с пациентами.

Напомним, глава региона каждую неделю проводит встречи с пациентами, где в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы людей и принимаются адресные решения.

В Сахалинской области работают горячие линии: +7-914-759-30-80 (по вопросам оказания онкологической помощи), +7-962-580-97-66 (по вопросам эндокринологии), +7-962-110-63-55 (по вопросам онкологической и эндокринологической помощи).