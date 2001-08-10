Юридическим лицам напоминают о возможности подключения к системе газоснабжения в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по газификации. Для юридических лиц также разработан алгоритм подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в департаменте городского хозяйства, природный газ при сгорании дает больше тепла, чем альтернативные виды топлива. Переход на природный газ снижает себестоимость производимой продукции, увеличивая тем самым рентабельность производства и инвестиционную привлекательность.

Кроме того, наравне с экономической выгодой предприятия, переведенные на газ, работают в том числе и на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

С общим алгоритмом газификации юридических лиц можно ознакомиться на официальном сайте администрации островной столицы.