Тихоокеанское
информационное агентство
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12:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Луговом пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 4 апреля, для жителей планировочного района Луговое пройдет личный прием граждан руководителем департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в 16.00 в отделе по управлению территорией по ул. Гайдука, 1.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам 510-094, 510-093, 300-971 (доб. 32).

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