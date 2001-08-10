Жителям частного сектора и СНТ напоминают о мерах противопожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города напоминает жителям частных домов и СНТ Южно-Сахалинска о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Их нарушение может привести к чрезвычайным ситуациям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечают специалисты управления ГО и ЧС, основными причинами пожаров в частном секторе остаются нарушения правил печного отопления и подключения электропроводки. Кроме этого, приближается дачный сезон, когда жители будут использовать источники открытого огня во время работ по уборке мусора, что также может привести к неблагоприятным последствиям.
С особым вниманием к правилам пожарной безопасности необходимо относится жителям, которые используют печное отопление и электронагревательные приборы. И соблюдать следующие правила:
- не оставлять рядом с печами легковоспламеняющиеся вещества и быстро сгораемые предметы;
- проводить прочистку дымохода не реже двух раз в год;
- не применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин и т. п.);
- регулярно проверять исправность оборудования и не эксплуатировать неисправные электронагреватели, печи, котлы и другие приборы;
- не оставлять электроприборы включенными в сеть на долгое время;
- не перегружать электросеть, включая одновременно слишком много приборов;
- не оставлять детей одних в помещении во время работы отопительных приборов.
Отметим, специалисты городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору и СНТ, где рассказывают о правилах пожарной безопасности и раздают информационные памятки. Правила также размещены на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864).
Напомним, при возникновении пожара необходимо позвонить по номеру 112.
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