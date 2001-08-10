Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2023
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12:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южный снежный полигон в Южно-Сахалинске прекращает прием снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщили в МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства", полигон, расположенный на юге областного центра, будет закрыт в  понедельник, 3 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Добавим, ранее из-за установления плюсовых температур прекратил работу северный снежный полигон Южно-Сахалинска.

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