Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев провел прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием граждан по личным вопросам в администрации Южно-Сахалинска провел вице-мэр Ильдар Ахтариев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращения горожан касались улучшения жилищных условий. Так, на прием обратились жители ул. Гвардейская с. Дальнего по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья. В ходе общения были рассмотрены варианты будущего переселения, подробно разъяснен механизм. Одно из обращений касалось перевода нежилого помещения в жилое, также был рассмотрен вопрос адаптации жилого помещения для инвалидов.

Работа по решению обозначенных вопросов будет продолжена в индивидуальном порядке, по всем поступившим обращениям вице-мэр дал поручения с установленными сроками исполнения.