Тихоокеанское
информационное агентство
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15:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за изготовление огнестрельного оружия

Сахалинца будут судить за изготовление огнестрельного оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего областного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК России (незаконное изготовление оружия), рассказали ТИА "Острова" в УФСБ РФ по Сахалинской области.

Противоправная деятельность указанного лица пресечена сотрудниками органа безопасности в январе т.к. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по месту проживания обвиняемого изъято: 2 боевых пистолета модели «П-М18ТС СХ» самодельного изготовления, 1 глушитель, патроны разного калибра, взрывчатое вещество (порох) в количестве 724,9 грамма.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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