Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2023
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31 марта муниципальная баня Южно-Сахалинска будет работать со второй половины дня
10:48, | Новости общества Сахалина и Курил

31 марта муниципальная баня Южно-Сахалинска будет работать со второй половины дня

31 марта муниципальная баня Южно-Сахалинска будет работать со второй половины дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Режим работы муниципальной бани, расположенной по пр. Победы, 84А, изменен по техническим причинам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для посещений баня будет открыта с 14.00 до 21.00. Администрация бани приносит извинения за доставленные неудобства.

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