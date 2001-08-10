Сахалинская область поделилась с Камчатским краем опытом внедрения цифровых сервисов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Стороны обменялись опытом внедрения бережливых технологий и цифровых сервисов в сферах медицины, социальной защиты, ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства, бизнеса, культуры и спорта. Кроме того, руководители соседних регионов обозначили планы дальнейшего сотрудничества, рассказали ТИА "Острова" в областной администрации.

Внедрение цифровых сервисов, эффективное управление данными, оптимизация процессов - все это позволяет делать жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее. Электронные технологии помогают улучшить буквально все сферы взаимодействия с жителями. К примеру, в медицине нам удалось оптимизировать процессы и увеличить на 30 процентов число свободных талонов к врачам. За год благодаря индивидуальным программам в социальной сфере из-за черты бедности вывели более 18 тысяч островитян. Кроме того, практически в режиме реального времени мы видим все, что происходит на улицах островной столицы. За счет этого удается оперативно расчищать дороги и тротуары. Зимой - от снега, а летом - от пыли и грязи, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Между Сахалином и Камчаткой много общего, поэтому мы с интересом следим за теми впечатляющими результатами, которые островной регион показывает в последние годы. Отдельно хочется отметить те направления, которые реализованы в рамках цифровизации медицины и социальной сферы. К примеру, особого внимания заслуживает адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за чертой бедности. Мы обязательно возьмем островной опыт на заметку. Благодарен всей команде Сахалинской области за глубокое погружение в те проекты и инициативы, которые здесь реализуются, - подчеркнул Владимир Солодов.

В ходе визита в Сахалинскую область Владимир Солодов посетил проектный офис областного минздрава, ИТ-парк и Школу управления данными. Главу Камчатского края познакомили с лучшими инструментами управления данными, которые используются в островном регионе. В их числе - Ситуационный центр, приложение "Острова 65" и сервис "Доступная цена", система "Видео-врач" и лист ожидания для пациентов, проактивное выявление малообеспеченных семей, мониторинг удовлетворенности родителями качеством образования школьников, информационная система "Догазификация", школы заказчика и бережливых технологий в сфере строительства.

В свою очередь Владимир Солодов рассказал об успешных практиках Камчатского края. Это опыт реализации доступной рыбы, а также "Социальный МФЦ", благодаря которому жители региона могут получить информацию обо всех льготах и социальных выплатах в одном месте.