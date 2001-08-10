Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2023
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В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения
16:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения

В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи со строительством теплотрассы, до 10 апреля продлеваются ограничения проезда автотранспорта с западной стороны по пр. Мира в районе домов № 64, № 66, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме этого, с 3 по 7 апреля для проведения ремонтных работ на сетях будет перекрыт участок ул. Амурской (вдоль дома № 137 А). Въезд в микрорайон будет возможен с ул. Ленина (между аптекой № 1 и домом по ул. Ленина, 287).

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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