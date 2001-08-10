"Газпром межрегионгаз Дальний Восток" информирует о способах оплаты квитанций без комиссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для абонентов «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» оплата за газ становится намного проще и удобнее с помощью приложений для смартфонов «ГазОнлайн» и «Мой газ» (доступно в App Store и Google Play), а также в личном кабинете абонента «Мойгаз.Смородина.онлайн». Онлайн-сервисы позволяют абонентам в удобное время оплатить счета за потребленные ресурсы, подключить автоплатеж, самостоятельно контролировать историю платежей и срок поверки приборов учета газа, передать показания, связаться с техподдержкой и т.д.

Кроме того, жители Южно-Сахалинска оплату квитанций за газ могут произвести через терминал в Едином клиентском центре по адресу Проспект Победы, д. 39.

«В своей работе мы стремимся к постоянному повышению уровня клиентоориентированности и стараемся находить новые решения, которые позволяют сделать еще удобнее взаимодействие абонентов с ресурсоснабжающей организацией», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин.

Оплату услуг газоснабжения по-прежнему можно произвести с помощью Государственной информационной системы «ГИС ЖКХ» (при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги»), а также посредством сторонних платежных систем: кредитных и иных организаций, осуществляющих приём и перечисление оплаты за услуги газоснабжения. Однако, при их использовании может взиматься комиссия в соответствии с тарифами, установленными данными организациями.