"Единая Россия" зарегистрировала более 12 тысяч площадок для написания "Диктанта Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Впервые "Диктант Победы" пройдет в Музее Мирового океана в Калининградской области, Дипломатическом зале Московского Кремля, на Корабле-музее "Сметливый" в Севастополе, Ливадийском дворце в Республике Крым, в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, Приморском океанариуме Владивостока. Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве."В этом году "Диктант Победы" проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого - как в России, так и за ее пределами, в странах, которые поддерживают наш историко-просветительский проект. Участие в "Диктанте Победы" - это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в Победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа", - сообщил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта "Историческая память" - "Диктант Победы" состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.
Организаторами выступают "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.
"Жители Сахалинской области всегда активно откликаются на эту просветительскую и патриотическую акцию. Мы живем в регионе, на территории которой завершилась Вторая мировая война. Уважение памяти предков предполагает знание их деяний, их подвигов, истории России. Поэтому так важно, чтобы как можно больше молодежи присоединилось к акции. Хочу обратить внимание школьников, которые в этом году заканчивают школу, что результативное участие в "Диктанте Победы" даст им определенные преимущества, которые им точно не помешают. Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, "Диктант Победы" дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади", - отметила заместитель секретаря регионального отделения Партии, председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.
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