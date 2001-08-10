Найденного на помойке в ЕАО медвежонка вылечили и отпустили в лес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Худого бурого медвежонка нашли местные жители в Еврейской автономной области (ЕАО). Маленького косолапого доставили в Центр "Тигр". Специалисты откормили малыша и следили за его состоянием. Благодаря человеческой заботе медвежонок окреп и теперь может вернуться в естественную среду обитания, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу Центра "Тигр".

В ноябре в ЕАО местные жители нашли на помойке истощенного бурого медвежонка. Малыша доставили в Центр «Тигр», где он провел всю зиму. Его назвали Бастак. В начале марта косолапый проснулся после зимнего сна. Специалистам нужно было подготовить его к выпуску в естественную среду обитания и выяснить, сможет ли медвежонок самостоятельно добывать себе пропитание. Хищник отлично справился с поставленной задачей. Ветеринарный осмотр показал, что Бастак здоров, а вес соответствует норме.

«Несмотря на то, что медведи теряют до 30% веса за зиму, его вес составляет 50 кг, что совсем немало для годовалого медвежонка. Сейчас благоприятное время для начала самостоятельной жизни в природе - в лесу будет достаточно пищи. А это для него сейчас главное», – комментируют специалисты Центра.

Сегодня, 28 марта, медвежонка выпустили в глухой лес Еврейской автономной области, вдали от человеческого жилья.