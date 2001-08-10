Дальневосточники стали реже снимать наличные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов банка в ДФО в 2022 году. Дальневосточники стали на 13% реже снимать наличные в банкоматах. Доля безналичных платежей и переводов в общем объеме карточных операций составила 56%, что выше общероссийского показателя. Наиболее "безналичными" стали Колыма, Якутия и Сахалин, физические деньги преобладают в только в Приморье.

В 2022 году клиенты ВТБ в ДФО стали реже снимать наличные с карт: количество таких операций снизилось на 13%, при этом средний чек вырос на 20%, до 20 тыс. рублей. Вместе с тем они провели свыше 236 млн безналичных операций на сумму 278 млрд рублей: по количеству это на 2% больше, чем годом ранее. Средний чек при этом снизился на 3% и составил 1170 рублей.

Доля безналичных транзакций в общем объеме операций в ДФО - 56%. Самым "безналичным" регионом в Дальневосточном федеральном округе стала Магаданская область: таких операций здесь две трети. На втором месте - Якутия (63%), третье занимает Сахалинская область (61%). Единственным регионом Дальнего Востока, в котором преобладают наличные, стал Приморский край: доля безналичных транзакций в нем - 49%.

Наиболее популярной безналичной операцией в ДФО остается оплата картой. Доля таких транзакций составляет 77% в общем безналичном обороте. Для оплаты покупок чаще используют карты жители Сахалинской, Магаданской областей и в Якутии. В этих регионах на такие платежи приходится 79% от общего объема безналичных операций.

Все больше дальневосточников для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. С ее помощью жители округа провели в 2022 году свыше 600 тысяч операций на 2,2 млрд рублей: количество выросло по сравнению с 2021 годом в 12 раз, а объем - шестикратно. Наибольшая доля операций через Систему быстрых платежей - в Якутии, Сахалинской области и Бурятии.