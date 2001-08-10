"Регион добрых дел" стартовал на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в Ногликской районной центральной библиотеке дали старт образовательному проекту, направленного на развитие волонтерского корпуса по кибербезопасности, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
Проект реализуется по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
В рамках конкурса будет реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности общественно-государственной системы взаимодействия в сфере патриотического воспитания граждан, повышение уровня вовлеченности молодёжи в добровольческую деятельность, просвещение молодежи в области кибербезопасности.
За два дня более 60 ребят повысят свои компетенции в области командообразования, волонтерства, кибербезопасности, защиты персональных данных в сети интернет.
Следующий этап мероприятия состоится 30 марта в Поронайском районе
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