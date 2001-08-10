Персональных администраторов закрепят за сахалинцами с онкологическими и эндокринными заболеваниями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У каждого пациента, который состоит на учете с хроническими заболеваниями, появятся медицинские помощники. Они будут содействовать в записи людей на прием к узким специалистам, интересоваться состоянием здоровья и помогать решать вопросы сферы здравоохранения. Решение было озвучено на личном приеме губернатора Валерия Лимаренко с родственниками сахалинцев, страдающих от онкологических и эндокринных заболеваний. В ходе встречи были в индивидуальном порядке рассмотрены вопросы о развитии паллиативной помощи, бесплатном лекарственном обеспечении и ускоренном оформлении инвалидности, рассказали ТИА "Острова" в региогнальном правительстве.
Жительница Южно-Сахалинска поделилась, что ее маму долго не могли обеспечить нужными обезболивающими. Женщина обратилась на горячую линию для онкологических пациентов. В кратчайшие сроки проблему помогла решить Мария Ульянова - одна из организаторов сахалинской общественной группы для помощи онкобольным.
- Мою маму в феврале выписали из паллиативного отделения и дали морфин на пять дней. Сказали, что онколог по месту жительства выпишет нам необходимое количество. К врачу мы попали только через три недели - не было талончиков. А на приеме нам сказали, что препарата нет и дали другой. Он не помогал. Мама мучалась от боли 24/7. На днях я написала Марии. Это был крик души. И буквально за несколько часов наш вопрос был решен, - рассказала дочь пациентки с саркомой.
По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Станислава Алтухова, ситуация возникла из-за ошибки в региональном ведомстве.
- Заявка на поставку всех форм морфина на 2023 год была сделана некорректно. На ближайшее время мы обеспечили поставку краткосрочными контрактами. Все нуждающиеся пациенты получат обезболивающие. А с людьми, которые занимались этими вопросами, мы распрощались, - пояснил он.
Глава региона подчеркнул, что в дальнейшем оперативно решать подобные вопросы будут помогать персональные медицинские администраторы.
- Недопустимо, чтобы пациент неделями испытывал боли без нужного лекарства. Чтобы три недели ждал талончика к узкому специалисту. Администраторы будут знать людей в лицо, напоминать им о необходимости визита к врачу и записывать на прием, фиксировать жалобы и отрабатывать их с руководством медицинских учреждений и минздрава. Мы намерены решить проблему системно, чтобы у пациентов не было хождений по мукам, и взаимодействие с медицинским учреждением было максимально комфортным для человека, - отметил Валерий Лимаренко.
В ходе встречи к губернатору обратился житель областного центра с просьбой расширить отделение паллиативной помощи. Его жена получает помощь в областном онкодиспансере, где всего 10 паллиативных коек. Глава региона дал поручение - изучить потребность и обеспечить всех нуждающихся в таком лечении и уходе. Для этого планируется использовать незадействованные места в стационарах. Кроме того, большое паллиативное отделение работает в Синегорске, пациентам помогают с транспортировкой туда.
На личном приеме также были решены вопросы сахалинцев с эндокринологическими заболеваниями. Жительница Долинска пожаловалась, что ей выписали лекарства на девять дней вместо месяца. Ошибка медработника была исправлена, и пациентка получила лекарство в нужной дозировке. Жительница Корсакова попросила увеличить для сына и внучки количество тест-полосок, измеряющих показатели сахара в крови. Пациентов записали на прием к эндокринологу на ближайшее время. Специалист изучит историю болезни и при наличии медпоказаний выпишет необходимое количество.
Напомним, глава региона каждую неделю проводит встречи с пациентами, где в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы людей и принимаются адресные решения. В Сахалинской области работают горячие линии: +7-914-759-30-80 (по вопросам оказания онкологической помощи), +7-962-580-97-66 (эндокринологической), +7 924 288 66 99 (общая).
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